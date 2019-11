Eventi 85

Gela, giornata dedicata all'ambiente: i bambini delle scuole primarie piantumeranno dei cespugli di Corbezzolo

La manifestazione, patrocinata dalla Ghelas Multiservizi spa, dal Comune e dall’Ordine degli agronomi e dei dottori forestali di Caltanissetta, prenderà il via alle 9.30

20 Novembre 2019 14:36

Giornata dedicata all’ambiente, domani, per i bambini delle scuole

primarie.



In occasione della Giornata nazionale degli alberi, i piccoli studenti

piantumeranno dei cespugli di Corbezzolo al Lungomare Federico II di

Svevia (piazzetta ex dogana).



La manifestazione è curata dal consulente della Ghelas Multiservizi spa

dott. Orazio Giudice.



Sarà presente anche l’amministrazione comunale con il sindaco Lucio

Greco, il vice sindaco Terenziano di Stefano, gli assessori Grazia

Robilatte e Nadia Gnoffo e l’amministratore della Ghelas Francesco

Trainito.



La manifestazione, patrocinata dalla Ghelas Multiservizi spa, dal Comune

di Gela e dall’Ordine degli agronomi e dei dottori forestali di

Caltanissetta, prenderà il via alle 9.30.



