Gela, mancato riconoscimento per 10 anni del Tfr ai lavoratori della Ghelas: incontro tra azienda e sindacati

Il personale risulta perfettamente inquadrato nel pieno rispetto del contratto nazionale di lavoro

Redazione

10 Ottobre 2020 11:52

La FILCAMS CGIL di Caltanissetta, ha chiesto ed ottenuto un incontro sindacale con la Ghelas Multiservizi spa. L'incontro si è svolto il 7 ottobre ed erano presenti il segretario generale Nunzio Corallo, il rappresentante sindacale Emanuele Giammusso è il componente del direttivo provinciale Rosario Goldini; per la Ghelas Multiservizi spa l'amministratore unico Francesco Trainito. Durante l'incontro si è discusso, entrando nel merito alla verifica dei livelli di inquadramento del personale ed alla annosa situazione che riguarda il mancato accantonamento del trattamento di fine rapporto per gli anni pregressi (10 anni circa). L' organizzazione sindacale ribadisce una verifica dei livelli di inquadramento per tutti i lavoratori che rappresenta, con la possibilità di istituire una commissione esterna di valutazione, l'amministratore unico afferma che dopo la formale richiesta del sindacato ha verificato la presenza in azienda di un parere legale, e che il personale risulta perfettamente inquadrato nel pieno rispetto del CCNL applicato. Per quanto riguarda il secondo punto, ovvero la situazione di accantonamento del trattamento di fine rapporto presso Fondi esterni come per esempio Fonte per gli anni pregressi, la Ghelas Multiservizi afferma che da un anno le quote di TFR vengono correttamente versate ai fondi e che tutti gli ex dipendenti che hanno fatto formale richiesta hanno o stanno percependo il TFR dovuto a prescindere dai versamenti, per il pregresso di circa 10 anni è in corso un'interlocuzione con i vari Fondi attraverso un piano di rientro totale ed entro l'anno in corso si prevede di versare il totale dovuto per gli anni 2009-2010-2011 in modo tale da cercare di saldare il 100% entro 3 anni. La filcams-cgil prende atto delle dichiarazioni di Trainito , si riserva di socializzare quando appreso dall'ingegnere Trainito attraverso una assemblea da tenersi con i propri iscritti così da andare avanti per una pruficua relazione sindacale a. La Filcams Cgil chiederà ulteriori incontri atti al fine di verificare lo stato di salute della società partecipata e quindi dei lavoratori i quali con la nuova guida possono rappresentare un volano di crescita ed eccellenza nel nostro territorio. Alla Ghelas ritorneremo a chiedere inoltre come pensa di intervenire in favore degli ex lavoratori che svolgevano il servizio della sosta a pagamento i quali da tanto è troppo tempo sono fermi senza lavoro.

