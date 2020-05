Cronaca 221

Gela, getta la marijuana dal finestrino alla vista degli agenti: 30enne denunciato

Nel corso della perquisizione dell’uomo i poliziotti hanno trovato la somma in contanti di 980 euro

04 Maggio 2020 11:29

Il Commissariato di pubblica sicurezza ha denunciato alla Procura della Repubblica di Gela un trentenne, gelese, per detenzione ai fini di spaccio di sostanze stupefacenti. Nel pomeriggio di sabato un equipaggio della Polizia di Stato, nel corso dei servizi di controllo del territorio, ha proceduto al controllo di una Mercedes GLA con a bordo quattro soggetti, che transitava per via San Valentino. Uno degli occupanti del mezzo, nel tentativo di disfarsi della marijuana che aveva con sé, ha gettato un involucro dal finestrino. Il gesto non è sfuggito agli agenti che, dopo aver fermato il mezzo, hanno recuperato l’involucro contenente circa 18 grammi di marijuana. Nel corso della perquisizione dell’uomo i poliziotti hanno trovato la somma in contanti di 980 euro. Gli altri tre occupanti del mezzo sono stati tutti sanzionati per aver violato le norme di contenimento del Covid-19.

