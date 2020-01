Politica 231

Gela, gare deserte per gestire il servizio rifiuti: il Comune si rivolgerà all'autorità anticorruzione

Il Comune di Gela non riesce ad assegnare il servizio di gestione e smaltimento rifiuti perchè fino ad ora le gare sono andate sempre deserte

22 Gennaio 2020 15:34

Doppio impegno per il sindaco Lucio Greco e l’assessore all’Ambiente, Grazia Robilatte, che stanno lavorando senza sosta per affrontare le possibili emergenze in tema di rifiuti. Questa mattina, insieme al presidente della Srr4 Salvatore Chiantia, il sindaco e l’assessore Robilatte sono stati ricevuti in Prefettura. La gara d’appalto indetta dalla Srr Caltanissetta Sud è andata deserta per il Comune di Gela ed il sindaco e l’assessore hanno chiesto come procedere nel rispetto della legalità e trasparenza. Sarà chiesto un parere all’Anac (Autorità nazionale anticorruzione) per valutare l’ipotesi di un affidamento diretto, procedura negoziata o proroga. A Palermo oggi pomeriggio invece si svolgerà un vertice con la presenza dei rappresentanti dei Comuni della Srr4 con il dirigente regionale Salvatore Cocina. La consegna della quinta vasca della discarica Timpazzo risolverebbe molti problemi. L’impianto Tmb potrebbe trattare anche i rifiuti organici ma l’intervento richiede almeno trenta giorni di tempo. Si rischia di sospendere la raccolta anche venerdì. Uno stop che arriva nel giorno in cui i numeri confortano l’operato dell’amministrazione. A dicembre infatti la raccolta indifferenziata ha toccato quota 57,30%.



