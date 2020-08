Cronaca 217

Gela, furto di energia elettrica a Scavone con allacci alla rete: denunciate otto persone

I carabinieri del Reparto Territoriale di Gela, hanno svolto un servizio straordinario di controllo per prevenire il fenomeno

Redazione

07 Agosto 2020 16:50

Proseguono senza sosta le attività di prevenzione e repressione poste in essere dall’Arma dei Carabinieri, anche nel periodo estivo: lo scorso 05 agosto, i Carabinieri del Reparto Territoriale di Gela unitamente al personale di rinforzo del 12° reggimento Carabinieri Sicilia di stanza a Palermo, hanno svolto un servizio straordinario di controllo del territorio nella zona Scavone di Gela ove, anche grazie al supporto fornito da personale tecnico Enel s.p.a., sono stati effettuati numerosi controlli volti a contrastare la diffusa pratica del furto di energia elettrica mediante allacci abusivi alle rete del gestore. A seguito dei controlli, riscontrati dai verificatori con strumentazione tecnica, sono state deferite all’A.G. ben 8 persone per il reato di furto aggravato.Nella serata di ieri invece, i Carabinieri della Radiomobile di Gela hanno arrestato M.A., un giovane gelese, colto nella flagranza del reato di cessione di sostanza stupefacente. Lo stesso, già segnalato lo scorso anno per il medesimo reato, è stato bloccato nel momento stesso in cui stava consegnando una dose da 1,2 gr di marijuana a due acquirenti occasionali. Sottoposto a perquisizione è stato trovato in possesso di ulteriori 13 gr circa di hashish e 7 gr. circa di marijuana, sostanza già suddivisa in dosi e pronta ad essere smerciata. A casa, i militari recuperavano invece un bilancino di precisione per la pesatura e svariato materiale per il confezionamento, materiale che lascerebbe intuire come l’attività di spaccio condotta fosse ben organizzata. Il soggetto è stato pertanto arrestato e condotto in carcere a disposizione dell’Autorità Giudiziaria.



Proseguono senza sosta le attività di prevenzione e repressione poste in essere dall’Arma dei Carabinieri, anche nel periodo estivo: lo scorso 05 agosto, i Carabinieri del Reparto Territoriale di Gela unitamente al personale di rinforzo del 12° reggimento Carabinieri Sicilia di stanza a Palermo, hanno svolto un servizio straordinario di controllo del territorio nella zona Scavone di Gela ove, anche grazie al supporto fornito da personale tecnico Enel s.p.a., sono stati effettuati numerosi controlli volti a contrastare la diffusa pratica del furto di energia elettrica mediante allacci abusivi alle rete del gestore. A seguito dei controlli, riscontrati dai verificatori con strumentazione tecnica, sono state deferite all’A.G. ben 8 persone per il reato di furto aggravato.Nella serata di ieri invece, i Carabinieri della Radiomobile di Gela hanno arrestato M.A., un giovane gelese, colto nella flagranza del reato di cessione di sostanza stupefacente. Lo stesso, già segnalato lo scorso anno per il medesimo reato, è stato bloccato nel momento stesso in cui stava consegnando una dose da 1,2 gr di marijuana a due acquirenti occasionali. Sottoposto a perquisizione è stato trovato in possesso di ulteriori 13 gr circa di hashish e 7 gr. circa di marijuana, sostanza già suddivisa in dosi e pronta ad essere smerciata. A casa, i militari recuperavano invece un bilancino di precisione per la pesatura e svariato materiale per il confezionamento, materiale che lascerebbe intuire come l’attività di spaccio condotta fosse ben organizzata. Il soggetto è stato pertanto arrestato e condotto in carcere a disposizione dell’Autorità Giudiziaria.



News Successiva Gela, arrestato un 38enne per furto aggravato: dovrà scontare due anni e quattro mesi

Seguici su

Google News

Resta sempre aggiornato

con le notizie di Seguonews

Ti potrebbero interessare