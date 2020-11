Cronaca 40

Gela, furto aggravato e spaccio di sostanze stupefacenti: la polizia arresta due persone

Si tratta di Andrea Teresi e Diego Nastasi, raggiunti da due distinte misure cautelari eseguite dagli agenti del commissariato

Redazione

11 Novembre 2020 11:57

I poliziotti del Commissariato di pubblica sicurezza di Gela ieri hanno eseguito due provvedimenti restrittivi della libertà personale nei confronti di due gelesi. Il primo, nei confronti di Teresi Andrea, di trentasei anni, in esecuzione all’ordine di esecuzione per espiazione di pena detentiva in regime di detenzione domiciliare, emesso dalla Procura della Repubblica di Gela, dovendo espiare la pena della reclusione a un anno e nove mesi, per cumulo di pene concorrenti per i reati di furto e furto aggravato, commessi a Gela nel 2011 e 2012. Il secondo provvedimento, nei confronti di Nastasi Diego, di cinquantaquattro anni, in esecuzione all’ordine di esecuzione, emesso dalla Procura della Repubblica di Gela, dovendo espiare la pena della reclusione a due anni, due mesi e cinque giorni, per cumulo di pene concorrenti per i reati di furto aggravato, commessi a Gela nel 2013 e 2015 e per il reato di spaccio di sostanze stupefacenti aggravato da recidiva, commesso nel 2015. Il predetto, dopo la notifica del provvedimento è stati condotti dagli agenti presso il carcere di Caltagirone.

I poliziotti del Commissariato di pubblica sicurezza di Gela ieri hanno eseguito due provvedimenti restrittivi della libertà personale nei confronti di due gelesi. Il primo, nei confronti di Teresi Andrea, di trentasei anni, in esecuzione all’ordine di esecuzione per espiazione di pena detentiva in regime di detenzione domiciliare, emesso dalla Procura della Repubblica di Gela, dovendo espiare la pena della reclusione a un anno e nove mesi, per cumulo di pene concorrenti per i reati di furto e furto aggravato, commessi a Gela nel 2011 e 2012. Il secondo provvedimento, nei confronti di Nastasi Diego, di cinquantaquattro anni, in esecuzione all’ordine di esecuzione, emesso dalla Procura della Repubblica di Gela, dovendo espiare la pena della reclusione a due anni, due mesi e cinque giorni, per cumulo di pene concorrenti per i reati di furto aggravato, commessi a Gela nel 2013 e 2015 e per il reato di spaccio di sostanze stupefacenti aggravato da recidiva, commesso nel 2015. Il predetto, dopo la notifica del provvedimento è stati condotti dagli agenti presso il carcere di Caltagirone.

News Successiva Rifiutato dall'ex compagna ha incendiato a Gela quattro auto e il prospetto di un edificio, non potrà più avvicinarsi a lei

Seguici su

Google News

Resta sempre aggiornato

con le notizie di Seguonews

Ti potrebbero interessare