Cronaca 460

Gela, furti di ciclomotori nel quartiere Settefarine e spaccio: ecco chi sono gli arrestati nell'operazione "Cave Canem"

I furti erano commessi anche presso i garage di privati, dove erano trafugati mezzi di locomozione di qualsiasi genere; furti che apparivano premeditati e curati in ogni particolare

Redazione

16 Ottobre 2019 12:34

I poliziotti del Commissariato di Gela hanno dato esecuzione a un’ordinanza di custodia cautelare nei confronti di quattro gelesi. Custodia in carcere per Carmelo Ascia di venti anni, pregiudicato. Custodia agli arresti domiciliari per Salvatore Perna di ventisei anni e Giuseppe Migliore di ventidue anni. Un quarto soggetto è attivamente ricercato. Carmelo Ascia è indagato per tentato furto aggravato in concorso e ricettazione. In più occasioni si è impossesato di ciclomotori, motocicli e autovetture. Salvatore Perna per il reato di detenzione ai fini di spaccio di stupefacenti, perché acquistava, deteneva, e vendeva - personalmente o attraverso altri soggetti - hashish e cocaina. Giuseppe Migliore per i reati di furto in concorso e detenzione ai fini di spaccio di stupefacenti, poiché, in concorso con un minore, dopo essersi introdotto all’interno di un’abitazione privata, ha sottratto un armadio blindato contenente tre fucili e una pistola, nonché acquistava, deteneva, e vendeva - personalmente o attraverso altri soggetti - hashish e marjuana.Il suddetto Ascia è stato catturato ad Arzachena, in Sardegna, con la collaborazione di personale di quel Commissariato di P.S., dove il giovane si era trasferito da qualche tempo per motivi di lavoro. Lo stesso è stato associato presso la Casa Circondariale di Sassari. Mentre Migliore è stato rintracciato a Milazzo dove personale di quel Commissariato di P.S. gli ha notificato la misura cautelare degli arresti domiciliari.

L’indagine è stata avviata nell’estate del 2017 a seguito del susseguirsi di numerosi delitti contro il patrimonio commessi nel territorio gelese da parte di un gruppo, riconducibile al locale quartiere Settefarine, dedito alla commissione di furti di motoveicoli, ciclomotori e parti di essi, poi assemblati su altri motoveicoli o ciclomotori. I furti erano commessi anche presso i garage di privati, dove erano trafugati mezzi di locomozione di qualsiasi genere; furti che apparivano premeditati e curati in ogni particolare.

Nel corso delle indagini sono state documentate numerose cessioni di sostanze stupefacenti, perlopiù del tipo hashish e marijuana, ma anche di cocaina, per le quali si è provveduto a denunciare all’A.G. i responsabili, richiedendo l’adeguata misura cautelare.

L’attività di indagine, coordinata dalla Procura della Repubblica di Gela, è stata supportata da intercettazioni telefoniche, ambientali e video, grazie alle quali si sono potuti effettuare diversi riscontri relativi ai furti di ciclomotori, ma ha anche permesso di far venire alla luce un’intensa attività di spaccio condotta da parte del gruppo di giovani e giovanissimi, con il conseguente sequestro anche di ragguardevoli quantitativi di hashish e marijuana e arresti in flagranza di soggetti indagati o vicini agli indagati.

L’anzidetta attività ha permesso di fare luce su più di cento episodi delittuosi, di denunciare più di cinquanta persone all’A.G., per diciannove delle quali la Procura della Repubblica di Gela ha ritenuto di richiedere misura cautelare. Il GIP del Tribunale ha ravvisato le esigenze cautelari per quattro soggetti, anche alla luce del fatto che per gli altri indagati, seppure responsabili dei reati ascritti, è stato tenuto conto dell’unicità degli addebiti formulati, della tenuità del fatto contestato e la mancanza di precedenti censure giudiziarie.

Per questi ultimi, tuttavia, proseguirà l’iter giudiziario che, verosimilmente, condurrà al processo a loro carico per i reati contestati.

Nel corso delle lunghe indagini, grazie ad un’imponente copertura intercettiva e di video-sorveglianze, si è proceduto a numerosi riscontri, anche con diversi arresti in flagranza: nell’aprile del 2018 con l’arresto del ventottenne Unterspann Luca Vincenzo Giuseppe, per detenzione ai fini di spaccio di 75 grammi di marijuana; nel maggio del 2018 con l’arresto del ventunenne Scollo Francesco, per detenzione ai fini di spaccio di 53 grammi di hashish; con l’arresto del ventottenne Cuvato Emanuele, per detenzione ai fini di spaccio di 35 grammi di marijuana e con l’arresto del ventunenne Curvà Salvatore, per detenzione ai fini di spaccio di 92 grammi di marijuana.

A questi arresti si aggiungano le numerose contestazioni, per uso personale di stupefacenti, a carico di assuntori di dette sostanze, segnalati alla Prefettura di Caltanissetta, che solevano acquistare le loro dosi giornaliere dagli indagati.

Stamattina, nel corso di una conferenza stampa tenuta presso la Procura della Repubblica di Gela, il Procuratore Fernando Asaro e il dirigente del Commissariato di Gela, Primo Dirigente della Polizia di Stato Salvatore Emanuele Tito Cicero, hanno illustrato i dettagli dell’operazione.













I poliziotti del Commissariato di Gela hanno dato esecuzione a un’ordinanza di custodia cautelare nei confronti di quattro gelesi. Custodia in carcere per Carmelo Ascia di venti anni, pregiudicato. Custodia agli arresti domiciliari per Salvatore Perna di ventisei anni e Giuseppe Migliore di ventidue anni. Un quarto soggetto è attivamente ricercato. Carmelo Ascia è indagato per tentato furto aggravato in concorso e ricettazione. In più occasioni si è impossesato di ciclomotori, motocicli e autovetture. Salvatore Perna per il reato di detenzione ai fini di spaccio di stupefacenti, perché acquistava, deteneva, e vendeva - personalmente o attraverso altri soggetti - hashish e cocaina. Giuseppe Migliore per i reati di furto in concorso e detenzione ai fini di spaccio di stupefacenti, poiché, in concorso con un minore, dopo essersi introdotto all’interno di un’abitazione privata, ha sottratto un armadio blindato contenente tre fucili e una pistola, nonché acquistava, deteneva, e vendeva - personalmente o attraverso altri soggetti - hashish e marjuana.Il suddetto Ascia è stato catturato ad Arzachena, in Sardegna, con la collaborazione di personale di quel Commissariato di P.S., dove il giovane si era trasferito da qualche tempo per motivi di lavoro. Lo stesso è stato associato presso la Casa Circondariale di Sassari. Mentre Migliore è stato rintracciato a Milazzo dove personale di quel Commissariato di P.S. gli ha notificato la misura cautelare degli arresti domiciliari.

L’indagine è stata avviata nell’estate del 2017 a seguito del susseguirsi di numerosi delitti contro il patrimonio commessi nel territorio gelese da parte di un gruppo, riconducibile al locale quartiere Settefarine, dedito alla commissione di furti di motoveicoli, ciclomotori e parti di essi, poi assemblati su altri motoveicoli o ciclomotori. I furti erano commessi anche presso i garage di privati, dove erano trafugati mezzi di locomozione di qualsiasi genere; furti che apparivano premeditati e curati in ogni particolare.

Nel corso delle indagini sono state documentate numerose cessioni di sostanze stupefacenti, perlopiù del tipo hashish e marijuana, ma anche di cocaina, per le quali si è provveduto a denunciare all’A.G. i responsabili, richiedendo l’adeguata misura cautelare.

L’attività di indagine, coordinata dalla Procura della Repubblica di Gela, è stata supportata da intercettazioni telefoniche, ambientali e video, grazie alle quali si sono potuti effettuare diversi riscontri relativi ai furti di ciclomotori, ma ha anche permesso di far venire alla luce un’intensa attività di spaccio condotta da parte del gruppo di giovani e giovanissimi, con il conseguente sequestro anche di ragguardevoli quantitativi di hashish e marijuana e arresti in flagranza di soggetti indagati o vicini agli indagati.

L’anzidetta attività ha permesso di fare luce su più di cento episodi delittuosi, di denunciare più di cinquanta persone all’A.G., per diciannove delle quali la Procura della Repubblica di Gela ha ritenuto di richiedere misura cautelare. Il GIP del Tribunale ha ravvisato le esigenze cautelari per quattro soggetti, anche alla luce del fatto che per gli altri indagati, seppure responsabili dei reati ascritti, è stato tenuto conto dell’unicità degli addebiti formulati, della tenuità del fatto contestato e la mancanza di precedenti censure giudiziarie.

Per questi ultimi, tuttavia, proseguirà l’iter giudiziario che, verosimilmente, condurrà al processo a loro carico per i reati contestati.

Nel corso delle lunghe indagini, grazie ad un’imponente copertura intercettiva e di video-sorveglianze, si è proceduto a numerosi riscontri, anche con diversi arresti in flagranza: nell’aprile del 2018 con l’arresto del ventottenne Unterspann Luca Vincenzo Giuseppe, per detenzione ai fini di spaccio di 75 grammi di marijuana; nel maggio del 2018 con l’arresto del ventunenne Scollo Francesco, per detenzione ai fini di spaccio di 53 grammi di hashish; con l’arresto del ventottenne Cuvato Emanuele, per detenzione ai fini di spaccio di 35 grammi di marijuana e con l’arresto del ventunenne Curvà Salvatore, per detenzione ai fini di spaccio di 92 grammi di marijuana.

A questi arresti si aggiungano le numerose contestazioni, per uso personale di stupefacenti, a carico di assuntori di dette sostanze, segnalati alla Prefettura di Caltanissetta, che solevano acquistare le loro dosi giornaliere dagli indagati.

Stamattina, nel corso di una conferenza stampa tenuta presso la Procura della Repubblica di Gela, il Procuratore Fernando Asaro e il dirigente del Commissariato di Gela, Primo Dirigente della Polizia di Stato Salvatore Emanuele Tito Cicero, hanno illustrato i dettagli dell’operazione.













News Successiva Droga, furti e ricettazione, operazione "Cave Canem": a Gela quattro arrestati dalla polizia

Seguici su

Google News

Resta sempre aggiornato

con le notizie di Seguonews