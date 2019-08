Cronaca 138

Gela, fugge dopo un incidente stradale senza prestare soccorso ai feriti: denunciato un 38enne

Si tratta di un incidente verificatosi mercoledì scorso fra una Mercedes Classe E e un furgone Fiat Doblò

Redazione

30 Agosto 2019 10:45

La Sezione Polizia Stradale ha denunciato alla Procura della Repubblica di Gela un trentottenne per i reati di fuga a seguito d’incidente stradale con feriti e omissione di soccorso. Nel pomeriggio di mercoledì una pattuglia della Polizia Stradale del distaccamento di Gela è intervenuta sulla strada statale 626, all’altezza del km. 3+930, per un incidente verificatosi tra due mezzi. Gli agenti hanno accertato che, poco prima, si era verificato un sinistro tra un’autovettura Mercedes Classe E e un furgone Fiat Doblò. Nella circostanza, il conducente del Doblò, un trentottenne, dopo aver impattato con l’altro veicolo, ha continuato la propria marcia, in direzione Palermo, omettendo di fermarsi e di dare soccorso alle persone che viaggiavano a bordo della Mercedes. Lo stesso, con il mezzo danneggiato a causa del sinistro, è stato fermato dalla pattuglia dopo quattro chilometri dal luogo dove si era verificato lo scontro. Gli agenti della Polizia Stradale, dopo aver ricostruito la dinamica dell’incidente, hanno contestato all’uomo la condotta dolosa, denunciandolo all’A.G.

