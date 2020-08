Cronaca 916

Gela, fugge dopo essere stato bloccato con 90 chili di uva e tre avviatori elettrici: domiciliari per un 33enne

L'uomo, insieme ad un complice è stato bloccato in via Navarra Bresmes. Ha tentato la fuga ma è stato rintracciato

Redazione

29 Agosto 2020 13:36

I carabinieri del reparto territoriale di Gela, hanno arrestato A.N. 33enne, per violazione delle prescrizioni imposte con la sorveglianza speciale di P.S. I Carabinieri della Compagnia di Intervento Operativo del 12° Reggimento Carabinieri “Sicilia”, giunti da Palermo per rinforzare il dispositivo di controllo del territorio gelese, hanno fermato il giovane in via Navarra Bresmes, mentre si trovava alla guida di un’autovettura in compagnia di un’altra persona. I due, per sottrarsi al controllo, hanno abbandonato la macchina e sono fuggiti a piedi. A bordo del mezzo i militari dell’Arma hanno rinvenuto circa 90 Kg di uva da tavola e 3 valigette contenenti altrettanti avvitatori elettrici di tipo professionale, sui quali sono in corso accertamenti tesi a stabilirne la provenienza. La fuga a piedi tuttavia non gli ha consentito di farla franca, così A.N., una volta rintracciato, poiché già Sorvegliato Speciale di P.S. con obbligo di soggiorno nel comune di residenza, è stato arrestato per la violazione delle prescrizioni imposte, l’altro complice è stato, invece, denunciato in stato di libertà per ricettazione alla Procura della Repubblica di Gela. A.N. - su disposizione dell’Autorità Giudiziaria - è stato ristretto in regime di arresti domiciliari e nella giornata di ieri è comparso avanti al Giudice del Tribunale di Gela per l’udienza di convalida dell’arresto, all’esito della quale gli è stata applicata la misura cautelare degli arresti domiciliari



