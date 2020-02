Politica 241

Gela, Florinda Iudici si dimette da assessore: "Ho cercato di svolgere l'incarico con tenacia e umiltà"

L'ex assessore al Mare, Pesca e Servizi demografici in una lettera inviata al sindaco spiega le ragioni della sua scelta

Redazione

16 Febbraio 2020 09:50

Prima l’incontro con il sindaco di Gela Lucio Greco e poi le dimissioni che apparentemente sembrerebbero di natura personale ma che invece potrebbero essere collegate a questioni politiche. Dimissioni, che erano già nell’aria da un po’ di tempo e che ora sono diventate ufficiali. A lasciare il suo posto in giunta, è stata l’avvocato Florida Iudici, assessore al Mare, Pesca, Servizi demografici, Tutela degli animali. “Le mie motivazioni – scrive Iudici in una lettera - sono soprattutto legate alla difficoltà da me riscontrata di coniugare un incarico pubblico di così grande responsabilità quotidiana con il mio impegno professionale. Tutto questo richiede concentrazione, passione, energia e una forte motivazione che sta alla base della crescita professionale e umana”. “Ho cercato di svolgere il mandato con tenacia, umiltà, correttezza e sempre con profondo senso di legalità, mettendo a disposizione dell’intera comunità le mie competenze ed il mio tempo sottraendolo al mio impegno professionale e spesso alla mia famiglia”. Con questo motivazioni, Iudici ha lasciato la giunta e non è escluso che già tra qualche giorno, Greco, reduce da recenti consultazioni in seno alla sua maggioranza, nominerà il nuovo assessore.

Prima l’incontro con il sindaco di Gela Lucio Greco e poi le dimissioni che apparentemente sembrerebbero di natura personale ma che invece potrebbero essere collegate a questioni politiche. Dimissioni, che erano già nell’aria da un po’ di tempo e che ora sono diventate ufficiali. A lasciare il suo posto in giunta, è stata l’avvocato Florida Iudici, assessore al Mare, Pesca, Servizi demografici, Tutela degli animali. “Le mie motivazioni – scrive Iudici in una lettera - sono soprattutto legate alla difficoltà da me riscontrata di coniugare un incarico pubblico di così grande responsabilità quotidiana con il mio impegno professionale. Tutto questo richiede concentrazione, passione, energia e una forte motivazione che sta alla base della crescita professionale e umana”. “Ho cercato di svolgere il mandato con tenacia, umiltà, correttezza e sempre con profondo senso di legalità, mettendo a disposizione dell’intera comunità le mie competenze ed il mio tempo sottraendolo al mio impegno professionale e spesso alla mia famiglia”. Con questo motivazioni, Iudici ha lasciato la giunta e non è escluso che già tra qualche giorno, Greco, reduce da recenti consultazioni in seno alla sua maggioranza, nominerà il nuovo assessore.

News Successiva Tangenziale di Gela, da Roma via libera al progetto. Falcone: "Mantenuto impegno a velocizzare l'iter dell'appalto"

Seguici su

Google News

Resta sempre aggiornato

con le notizie di Seguonews

Ti potrebbero interessare