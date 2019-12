Attualita 165

Gela, firmata proroga per il progetto Argo - Cassiopea. Giudice: "La lotta paga ma bisogna continuare"

Il segretario generale della Cgil, Ignazio Giudice esprime soddisfazione per la firma del ministro ma afferma che bisogna sbloccare anche le altre opere previste per il territorio

Redazione

10 Dicembre 2019 13:04

"Il Ministro all'ambiente Costa ha firmato la proroga VIA (valutazione impatto ambientale). L' ENI può investire 800 milioni realizzando il progetto Argo Cassiopea importante per Gela, la Sicilia e l'Italia. La vertenza va avanti con la stessa determinazione di questi giorni perchè dobbiamo ottenere dallo Stato tutto ciò che rivendichiamo dal porto alla stazione, dall'autostrada Gela /Siracusa progettata nel '73 e ad oggi nesistente, dalle strade di collegamento tra i Comuni ad una sanità giusta per i cittadini, dal circuito turistico da finanziare alle zone industriali sicure di giorno e di notte per i lavoratori e le imprese, e inoltre rispetto per l' agricoltura di qualità delle nostre terre". E' quanto afferma in una nota il segretario provinciale della Cgil, Ignazio Giudice. "La lotta paga , lo Stato politico ci deve ancora molte risposte e anche per questo non si indietreggia di un millimetro. Andiamo avanti insieme e più convinti di prima! "





