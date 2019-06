Cronaca 199

Gela, fiamme nel quartiere Villaggio Aldisio: rogo distrugge una Fiat Punto

Ancora incendi durante la notte a Gela. Nel mirino l'utilitaria di un operaio. L'auto era parcheggiata in via Caserta

16 Giugno 2019 13:27

Ancora un'auto in fiamme la notte scorsa a Gela. Un incendio, ha distrutto una Fiat Punto parcheggiata in via Casera, nel quartiere Villa Aldisio. La macchina apparteneva ad un operaio gelese. Il rogo è statao domato dai vigili del fuoco. Indagini in corso da parte della sezione radiomobile dei carabinieri.

