Gela, fiamme in un'abitazione a ridosso della via Venezia: paura fra i residenti

Per fortuna non ci sono feriti perchè i sono riusciti a mettersi tutti in salvo. Sul posto sono intervenuti i vigili del fuoco

Redazione

17 Ottobre 2019 20:09

Un incendio, le cui cause sono in corso di accertamento, si è sviluppato questa sera in un’abitazione situata a Gela in via Antonio Pacinotti, tra la via Venezia e via Recanati, nei pressi dell’Ecap. I residenti dell’appartamento per fortuna sono riusciti a mettersi in salvo. Sul posto sono intervenuti i vigili del fuoco del locale distaccamento e un’ambulanza del 118. La strada è stata chiusa al transito.

