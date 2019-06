Cronaca 646

Gela, fiamme in due abitazioni del quartiere Marchitello: paura fra i residenti

Il rogo si è sviluppato in due abitazioni mentre all'interno c'erano i residenti che per fortuna sono riusciti a mettersi in salvo

Redazione

25 Giugno 2019 12:47

Fiamme a Gela in due abitazioni delle case popolari di via Trinacria, nel quartiere Marchitello. Sul posto per domare le fiamme sono intervenuti i vigili del fuoco del locale distaccamento, polizia e carabinieri.Le palazzine, per precauzione, sono state evacuate. Non ci sono feriti ma qualcuno è rimasto intossicato. Gli inquirenti stanno adesso tentando di risalire alle cause dell'incendio anche se pare che il rogo sia partito da una palma e poi si sarebbe esteso ai piani superiori. L'allarme adesso è rientrato.

Fiamme a Gela in due abitazioni delle case popolari di via Trinacria, nel quartiere Marchitello. Sul posto per domare le fiamme sono intervenuti i vigili del fuoco del locale distaccamento, polizia e carabinieri.Le palazzine, per precauzione, sono state evacuate. Non ci sono feriti ma qualcuno è rimasto intossicato. Gli inquirenti stanno adesso tentando di risalire alle cause dell'incendio anche se pare che il rogo sia partito da una palma e poi si sarebbe esteso ai piani superiori. L'allarme adesso è rientrato.

News Successiva Gela, sfiorata la tragedia: bimba di due anni rischia di annegare. Tre giovani la salvano

Seguici su

Google News

Resta sempre aggiornato

con le notizie di Seguonews