Attualita 213

Gela festeggia la Madonna dell'Alemanna, associazioni datoriali: "Negozi aperti fino a tarda sera"

L'iniziativa è stata lanciata da Confcommercio Ascom Gela, Fipe Confcommercio, Casartigiani e Confesercenti

Redazione

05 Settembre 2020 10:31

In occasione della festività della Madonna dell’Alemanna e patrona della città di Gela, le associazioni datoriali Confcommercio Ascom Gela, FIPE Confcommercio, Casartigiani e Confesercenti, hanno invitato i commercianti delle attività del Centro Storico di Gela a prolungare l’orario d’apertura dei propri negozi ben oltre il classico orario di chiusura per giorno 8 settembre. Cosi di dare la possibilità ai numerosi fruitori del centro storico di passeggiare e fare acquisti, con le vetrine illuminate, i negozi aperti, i dehors dei locali pubblici l’assenza delle auto si avrà un atmosferica unica, una prova tecnica di “Notte Bianca”. Quale miglior modo di festeggiare la nostra patrona. Certo l’apertura prolungata non sarà compatta, molti commercianti hanno aderito alla proposta e sono pronti a ripeterla periodicamente cosi da potere attrarre anche i potenziali clienti dei paesi limitrofi, rilanciando l’hashtag #iocomproaGela #iomangioaGela.

