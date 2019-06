Attualita 344

Gela, festa della Madonna delle Grazie: sospeso il mercato settimanale del 2 luglio

Il sindaco Lucio Greco, in concomitanza con i festeggiamenti, ha sospeso il consueto mercato del martedì

Redazione

29 Giugno 2019 11:37

Il sindaco Lucio Greco ha sospeso il mercato settimanale previsto martedì 2 luglio in concomitanza con i festeggiamenti della Madonna delle Grazie. Nell’ordinanza il primo cittadino sottolinea come la presenza del mercato comporterebbe un aggravio per l’ordine e la sicurezza pubblica in concomitanza con i festeggiamenti. Da qui la decisione di sospendere la presenza delle bancarelle il 2 luglio a Marchitello.

