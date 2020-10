Cronaca 348

Gela, Greco: "L'arresto di Frazzitta dimostra la presenza dello Stato". Ha portato a segno almeno cinque colpi

Il sindaco di Gela ringrazia le forze dell'ordine per aver fermato un giovane gelese, Piero Francesco Frazzitta, ritenuto il responsabile di almeno una mezza dozzina di azioni criminose

Redazione

24 Ottobre 2020 15:40

"L'arresto del giovane gelese Piero Francesco Frazzitta, ritenuto il responsabile di almeno una mezza dozzina di azioni criminose che hanno allarmato non poco la città (ultimo in ordine di tempo il furto con spaccata al tabaccaio di corso Vittorio Emanuele), ci conforta e ci rasserena".E' quanto afferma, in una nota, il sindaco di gela Lucio Greco. "Nei giorni scorsi, mi ero fatto portavoce della legittima preoccupazione dei cittadini e avevo chiesto aiuto a Sua Eccellenza il Prefetto. Il riscontro delle Istituzioni non si è fatto attendere e il ringraziamento, mio personale e a nome di tutti i gelesi, va alla Polizia, al dirigente di Pubblica sicurezza Tito Cicero che mi ha subito informato del brillante risultato, e alla Procura della Repubblica che ha coordinato le indagini. Sono complimenti e ringraziamenti che voglio estendere, però, a tutte le forze dell'ordine che, con grande senso del dovere, vigilano su un territorio che non è semplice da gestire, come dimostrano i gravi fatti del GB Oil.Voglio rassicurare i cittadini sul fatto che tutte le Istituzioni ci sono e ci saranno sempre, vigileranno e saranno vicine alla popolazione, per dare una risposta in maniera il più possibile tempestiva. A loro voglio dire: abbiate fiducia nello Stato, non dovete sentirvi abbandonati. Anche quando sembra che certe decisioni che assume siano incomprensibili o inaccettabili, non dimenticate mai che il fine ultimo è la nostra sicurezza.

A Gela lo Stato ha dimostrato ancora una volta di esserci, e mi auguro che questo spinga i cittadini a mantenere un atteggiamento aperto e collaborativo.



