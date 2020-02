Cronaca 114

Gela, familiari di un paziente deceduto aggrediscono un medico e tre infermieri: cure non adeguate

La furia dei parenti si è scatenata in corsia subito dopo il decesso perchè hanno ritenuto il personale ospedaliero responsabile di un'assistenza inadeguata

25 Febbraio 2020 20:28

Un medico e tre infermieri dell'unità operativa di medicina dell'ospedale civile "Vittorio Emanuele" di Gela sono stati aggrediti, oggi, dai familiari di un paziente, di circa 50 anni, deceduto, malgrado le cure, per un tumore polmonare. La furia dei parenti si è scatenata in corsia subito dopo il decesso perchè hanno ritenuto il personale ospedaliero responsabile di un'assistenza inadeguata alla gravità delle condizioni dell'ammalato. Nel parapiglia, gli altri pazienti ricoverati hanno vissuto momenti di panico. Sul posto sono state chiamate le forze dell'ordine che hanno proceduto all'identificazione degli autori dell'aggressione. Il medico e i tre infermieri sono stati medicati al pronto soccorso del nosocomio e giudicati guaribili in pochi giorni. La direzione sanitaria dell'ospedale ha deciso di denunciare i fatti alla magistratura e di costituirsi parte civile. Un'altra aggressione, questa volta nelle sale del pronto soccorso, si è verificata venerdì scorso in danno di un infermiere per i tempi d'attesa.

