Gela, evade dai domiciliari per soccorrere l'amico rimasto in panne: arrestato dalla polizia

L’uomo, nel giro di un mese, ha violato le prescrizioni imposte dall’Autorità Giudiziaria altre due volte

20 Maggio 2019 11:35

Venerdì i poliziotti del Commissariato di P.S. di Gela, nel corso dei controlli eseguiti su soggetti sottoposti a misure anticrimine ha tratto in arresto Massimo D'Aleo, gelese, quarantasettenne, con precedenti giudiziari, sottoposto alla misura alternativa della detenzione domiciliare, dovendo espiare la pena di tre mesi di arresto, inflitta con sentenza di condanna del Tribunale di Agrigento nell’ottobre del 2016. L’uomo non è stato trovato in casa dagli agenti del Commissariato di Gela che l’hanno rintracciato in contrada Spinasanta dove, in violazione delle prescrizioni dell’Autorità Giudiziarie, si era recato – a suo dire – per soccorrere un amico in panne. L’arrestato è stato condotto in Commissariato e, dopo le formalità di rito, su disposizione del P.M. di turno presso la Procura di Gela, è stato condotto agli arresti domiciliari. Il D’Aleo per lo stesso reato di evasione è stato denunciato lo scorso mese di aprile e arrestato lo scorso tre maggio.

