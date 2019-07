Cronaca 505

Gela, evade dai domiciliari per fare acquisti: 50enne arrestato

Lo stesso è stato nuovamente condotto presso la propria abitazione

Redazione

14 Luglio 2019 09:17

Militari dipendenti N.O.R. – Sezione Radiomobile, corso servizio preventivo, termine accertamenti, hanno tratto in arresto per evasione dagli arresti domiciliari V.A., 50enne locale detenuto per altra causa, poiché non trovato al controllo, in violazione delle prescrizioni imposte, è stato sorpreso poi sulla pubblica via, giustificando la sua assenza per andare a fare acquisti. Lo stesso è stato nuovamente condotto presso la propria abitazione a disposizione della Procura di Gelain attesa di giudizio.

