Cronaca 449

Gela, evade dai domiciliari per andare a votare: arrestato dai carabinieri

L’arrestato è stato sorpreso a passeggiare e una volta controllato dai militari ha detto che doveva votare

Redazione

28 Maggio 2019 13:35

Nella giornata di ieri 26 maggio 2019, nel corso di un servizio preventivo per il controllo del territorio, i militari del Comando Stazione Carabinieri di Gela hanno tratto in arresto C.M., 37 anni, per il reato di evasione dagli arresti domiciliari. L’arrestato è stato sorpreso a passeggiare e una volta controllato dai militari ha detto che doveva votare. Lo stesso, peraltro senza cartella elettorale, privo dei titoli autorizzativi, è stato tratto in arresto e dopo le formalità di rito è stato posto a disposizione dell’Autorità Giudiziaria in attesa di giudizio.

