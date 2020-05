Cronaca 240

Gela, esplosione in una appartamento di via Niscemi: madre e figlia ferite alle gambe

Le due sono state medicate sul posto e non sono gravi. L'esplosione sembra sia stata provocata da un accumula di gas in cucina

Redazione

14 Maggio 2020 15:52

Tragedia sfiorata in un appartamento di via Niscemi a Gela dove c'è stata una esplosione riconducibile, secondo un primo accertamento da parte dei vigili del fuoco, a un accumulo di gas in cucina. Nell'abitazione c'era una donna con la figlia che hanno riportato diverse ferite alle gambe provocate dai vetri degli infissi. Le due sono state medicate sul posto e non sono gravi. Dopo il boato ad entrare per primo nell'appartamento è stato un agente della polizia giudiziaria del commissariato di Gela che si trovava libero dal servizio. Quando è entrato nell'abitazione lo ha travolto una nube nera e la puzza del gas. Poi è scattata la macchina dei soccorsi e in via Niscemi sono giunti i pompieri ed i poliziotti delle volanti.

