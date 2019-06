Cronaca 1585

Gela, esplode bombola a gas al mercato rionale, sette persone ustionate: due sono in gravi condizioni

Alcuni feriti sono stati trasportati all'ospedale "Vittorio Emanuele" di Gela e altri sono stati trasferiti con l'elisoccorso in strutture attrezzate

05 Giugno 2019 12:59

Esplosione oggi a Gela al mercato settimanale di via Madonna del Rosario. Sei persone sono rimaste ferite, due delle quali in gravissime condizioni. Ad esplodere una bombola a gas appartenente ad una bancarella che vende polli allo spiedo. Le persone rimaste ustionate sono state trasferite alcune all’ospedale “Vittorio Emanuele” di Gela, altre con l’elisoccorso in ospedali più attrezzati. Sul posto sono intervenuti carabinieri, polizia, vigili del fuoco e soccorritori del 118. A quell’ora al mercato c’erano centinaia di persone.Una donna è stata trasferita in elicottero al Cannizzaro di Catania mentre un'altra persona è stata ricoverata al Civico di Palermo. Fra le persone ferite, ricoverate in codice giallo, al "Vittorio Emanuele" di Gela c'è anche una donna incinta.



