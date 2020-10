Attualita 48

Gela, entrano in vigore i nuovi orari della Ztl: interesserà il tratto tra le vie Marconi e Trieste

Da domenica a giovedì dalle 17.30 alle 20 e da venerdì a sabato dalle 17.30 alle 24. La Ztl non toccherà la via Rossini

Redazione

30 Ottobre 2020 12:25

La giunta municipale ha deliberato ieri il nuovo regolamento e i nuovi orari della ZTL di Corso Vittorio Emanuele, nel tratto compreso tra la via Marconi e la via Trieste, che saranno validi dal 1 novembre al 2 maggio 2021. Gli orari in cui la Zona a Traffico Limitato nel centro storico sarà valido sono i seguenti:- da domenica a giovedì dalle ore 17.30 alle ore 20.00

- venerdì e sabato dalle ore 17.30 alle ore 24.00

Come sempre, in queste fasce orarie potranno circolare solo i mezzi autorizzati, quelli delle forze dell'ordine e quelli per la gestione delle emergenze. Inoltre, per venire incontro alle esigenze dei commercianti alle prese con la crisi dovuta all'emergenza Coronavirus e che stanno investendo sullo shopping on line, tra i mezzi che potranno accedere alla ZTL ci saranno quelli incaricati di acquisire la merce per effettuare le consegne a domicilio.

Esclusa dal nuovo provvedimento la via Rossini, nel tratto compreso tra la via Marconi e la piazza S. Agostino. “Rispetto alla ZTL precedente, - commentano dal Comune - abbiamo ritenuto di non apportare molte modifiche anche perchè non vorremmo ulteriormente penalizzare i commercianti del centro storico che, tra DPCM e ordinanze regionali, cercano di sopravvivere e vanno aiutati, nel pieno rispetto delle norme anticontagio. Questa nuova Zona a Traffico Limitato sarà valida fino ai primi di maggio, periodo in cui speriamo di essere abbondantemente fuori dalla crisi sanitaria e pronti a varare quella per la stagione estiva”.



La giunta municipale ha deliberato ieri il nuovo regolamento e i nuovi orari della ZTL di Corso Vittorio Emanuele, nel tratto compreso tra la via Marconi e la via Trieste, che saranno validi dal 1 novembre al 2 maggio 2021. Gli orari in cui la Zona a Traffico Limitato nel centro storico sarà valido sono i seguenti:- da domenica a giovedì dalle ore 17.30 alle ore 20.00

- venerdì e sabato dalle ore 17.30 alle ore 24.00

Come sempre, in queste fasce orarie potranno circolare solo i mezzi autorizzati, quelli delle forze dell'ordine e quelli per la gestione delle emergenze. Inoltre, per venire incontro alle esigenze dei commercianti alle prese con la crisi dovuta all'emergenza Coronavirus e che stanno investendo sullo shopping on line, tra i mezzi che potranno accedere alla ZTL ci saranno quelli incaricati di acquisire la merce per effettuare le consegne a domicilio.

Esclusa dal nuovo provvedimento la via Rossini, nel tratto compreso tra la via Marconi e la piazza S. Agostino. “Rispetto alla ZTL precedente, - commentano dal Comune - abbiamo ritenuto di non apportare molte modifiche anche perchè non vorremmo ulteriormente penalizzare i commercianti del centro storico che, tra DPCM e ordinanze regionali, cercano di sopravvivere e vanno aiutati, nel pieno rispetto delle norme anticontagio. Questa nuova Zona a Traffico Limitato sarà valida fino ai primi di maggio, periodo in cui speriamo di essere abbondantemente fuori dalla crisi sanitaria e pronti a varare quella per la stagione estiva”.



News Successiva Protesta a Gela contro il Dpcm, Greco: "Non mi faccio intimidire da chi lancia insulti volgari e pesanti"

Seguici su

Google News

Resta sempre aggiornato

con le notizie di Seguonews

Ti potrebbero interessare