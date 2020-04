Attualita 196

Gela, entra in funzione la nuova rete idrica a Caposoprano e Fondo Iozza. Per due giorni l'erogazione verrà interrotta

Lunedì 20 e martedì 21 aprile si procederà alla disalimentazione delle condotte che alimentano le zone interessate

Redazione

15 Aprile 2020 16:41

Entra in funzione la nuova rete idrica nei quartieri Caposoprano e Fondo Iozza. Lunedì 20 e martedì 21 aprile si procederà alla disalimentazione delle condotte che alimentano le zone interessate. L’interruzione si rende necessaria per sostituire la rete idrica vetusta, che sarà dunque dismessa per mettere in funzione la condotta di nuova realizzazione.“Dovendo effettuare le opere necessarie al dis-allaccio delle vecchie condotte – ha spiegato il Rup Mario Cernigliaro - l’erogazione idrica sarà sospesa per due giorni. Il servizio, oltre che ai siti sensibili, verrà garantito, ove le condizioni di accumulo non fossero sufficienti, con autobotti messe a disposizione da Acque di Caltanissetta Caltaqua”.

Considerato che le opere risultano indifferibili ed urgenti e necessarie ad evitare ulteriori e più prolungati disservizi l’amministrazione si scusa per i possibili disagi.



