Gela, emergenza idrica nel quartiere Marchitello: domani i rubinetti rimarranno a secco

L'erogazione verrà interrotta per permettere ai tecnici di eseguire lavori di manutenzione in via Pantalica

Redazione

29 Maggio 2020 11:21

Si comunica che domani 30 maggio sarà interrotta la distribuzione idrica nella zona Marchitello del comune di Gela per consentire l’esecuzione di un intervento di manutenzione in somma urgenza in via Pantalica.La ripresa della distribuzione è prevista per la giornata di lunedì 1 giugno.





