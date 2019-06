Politica 143

Gela, elezione del vice presidente del consiglio: si spacca la coalizione di minoranza

Nella prima seduta del consiglio comunale di Gela, si spacca la minoranza perché i candidati alla vice presidenza era due: Pellegrino e Incardona

Redazione

07 Giugno 2019 21:35

Nella prima seduta del consiglio comunale di Gela, si spacca la minoranza perché non sarebbe riuscita a trovare un accordo sull’elezione del vice presidente del consiglio comunale. Pare che la carica spettasse a Gabriele Pellegrino che è stato il più votato. Una decisione che però non è andata giù a Totò Incardona, il quale ha preso la parola e affermando che non accetta imposizione, si è autocandidato. A quel punto, dagli scranni della maggioranza è partita una richiesta di rinvio della seduta del consiglio comunale. Proposta che è stata approvata con 16 voti favorevoli e 8 contrari. A quel punto, il neo presidente del consiglio, Totò Sammito, ha rinviato la seduta alle ore 20 del 18 giugno.

