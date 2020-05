Attualita 219

Gela, ecco le richieste dei titolari delle attività del lungomare per ripartire: isola pedonale, navette, musica e mercatini

Le richieste, frutto di un incontro con la Confesercenti, presto saranno sottoposte al vaglio dell'amministrazione comunale

Redazione

29 Maggio 2020 20:49

Il presidente provinciale della Confesercenti, Rocco Pardo assieme a Salvatore Ristagno componente del direttivo provinciale della Confesercenti hanno incontrato i i titolari delle attività insediate al lungomare tra la via Cristoforo Colombo e rotatoria di via Borsellino. Nel corso dell’incontroè stato deciso di richiedere all’amministrazione quanto segue:1.isola pedonale h24 per tutto il tratto

2.careggiata per pista ciclabile

3.individuazione area parcheggio (zona porto, parcheggio Arena, parcheggio Eni, parcheggio tribunale ecc)

4.navette che collegano l’area parcheggio con zona mare e centro storico.

5. area che va da via Matteotti alla via Cristoforo Colombo da destinare a mercatini dell’artigianato e prodotti attinente al mare.

6. area attrezzata per bambini

7. riorganizzazione del servizio di raccolta rifiuti

8. intrattenimento musicale per tutta la zona

L’incontro si è concluso con la soddisfazione del presidente Rocco Pardo che facendosi carico delle richieste delle attività presenterà all’amministrazione un progetto che sicuramente aiuterà nella fase 2 la ripartenza delle suddette attività sempre nel rispetto delle normative vigenti.



Gela, avviso pubblico per assegnare 12 posteggi al mercatino di via Madonna del Rosario

News Successiva Strade sicure a Gela, l'associazione "Pensare Futuro": bastano pochi interventi per migliorarle

