Gela e Niscemi rischiano di diventare zone rosse, Giudice: "Stop al menefreghismo"

Il segretario provinciale della Cgil Ignazio Giudice, lancia un appello affinchè non si arrivi ad un lockdown

Redazione

22 Ottobre 2020 12:52

"Stiamo rischiando di far dichiarare due Comuni della nostra provincia Zona Rossa (Gela e Niscemi) con tutte le limitazioni che ne conseguono, cioè restrizioni individuali e danno all'economia". E' quanto afferma in una nota il segretario provinciale della Cgil Ifìgnazio Giudice. La CGIL dichiara che tale rischio può "serenamente" essere evitato e non è difficile, non ha nessun costo economico, è umanamente a prova di tutte e tutti.Quale soluzione per evitare il peggio? Indossare la mascherina nelle parti del corpo più esposte al rischio contagio , bocca e naso.

Veramente è così difficile oppure è volontà? Può essere che a Gela e Niscemi sono presenti i negazionisti in percentuale maggiore al resto di tanti Comuni d'Italia?

La CGIL non è disposta a crederci! Conosciamo bene gli effetti del lockdown, economici, umani e sociali e per non ricascare la soluzione non arriva dal cielo, dallo Stato centrale o chissà da quale entità ma da ognuno di noi, dal comportamento individuale , dalla responsabilità e dalla cura che abbiamo di noi e degli altri.

La CGIL non ha dubbi nel sostenere che le forze dell'ordine da dedicare al servizio di monitoraggio e controllo con potere sanzionatorio immediato dovrebbero essere di più dato che cittadini indisciplinati in ogni Comune sono tanti e di certo non circolano dalle 00.00 alle ore 5 del mattino ma nel resto della giornata come se nulla fosse , come se l'emergenza sanitaria arriva rispetto a doti caratteriali o altre caratteristiche.

Siamo, tra l'altro, veramente stanchi di sentir dire il ritornello che uomini di una certa età (Berlusconi e Briatore) si sono salvati, basterebbe leggere con la mente e il cuore tante testimonianze di persone che soffrono, una tra tutte il gioralista Giannini. Indossiamo bene la mascherina, ne sotto il mento ne al gomito!





