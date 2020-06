Salute 179

Gela e Niscemi, ripristinata l'erogazione idrica ma l'acqua che viene distribuita rimane torbida

Caltaqua è tornata a garantire il servizio ma il sindaco di Gela proprio ieri ha vieto l'uso dell'acqua per scopi alimentari

Redazione

11 Giugno 2020 09:35

Si comunica che a seguito del parere favorevole dell'Autorità Sanitaria, Caltaqua ha messo in atto quanto necessario per il ripristino della distribuzione idrica nel comune di Gela nelle zone servite dai serbatoi Montelungo e Caposoprano. Nel contempo il Sindaco di Gela ha emesso apposita ordinanza per il divieto dell'uso dell'acqua per usi alimentari fino a quando i parametri della torbidità non saranno rientrati entro i limiti consentiti. Si ribadisce che le zone servite dal serbatoio Spinasanta non hanno subito alcun disservizio.



Di seguito il dettaglio della distribuzione idrica nelle zone servite dai serbatoi Montelungo e Caposoprano:



Serbatoio Caposoprano10-06 in serata: Caposoprano basso;

11-06 mattina: Fondo Iozza e in serata Caposoprano alto;

12-06 h 24 Caposoprano e a seguire la consueta turnazione.

Serbatoio Montelungo

11-06 accumulo;

12-06 Scavone alto e basso, la sera Manfria;

13-06 Marchitello e a seguire la consueta turnazione.



Per quanto riguarda il Comune di Niscemi, nel quale non si registrano problemi di torbidità dell'acqua, si riporta di seguito il programma della distribuzione idrica:



10-06 Macello basso e Macello alto; la sera Cicero e Poggio Placenti;

11-06 Canale, Cimitero alto, Pitrè; la sera Tripoli Trappeto, Centro, Cimitero basso e Carbone Maugeri;

12-06 Spasimo Forestale, Spasimo Barracuda, Spasimo alto, Gramsci, Centro; la sera Macello basso, Cicero, Poggio Placenti;

13-06 Macello alto, Canale, Cimitero alto, Pitrè; la sera Tripoli Trappeto, Centro, Cimitero basso e Carbone Maugeri;

14-06 Spasimo Forestale, Spasimo alto, Spasimo barracuda, Gramsci, Centro Santi; la sera Macello basso, Cicero, Poggio Placenti.



Si comunica che a seguito del parere favorevole dell'Autorità Sanitaria, Caltaqua ha messo in atto quanto necessario per il ripristino della distribuzione idrica nel comune di Gela nelle zone servite dai serbatoi Montelungo e Caposoprano. Nel contempo il Sindaco di Gela ha emesso apposita ordinanza per il divieto dell'uso dell'acqua per usi alimentari fino a quando i parametri della torbidità non saranno rientrati entro i limiti consentiti. Si ribadisce che le zone servite dal serbatoio Spinasanta non hanno subito alcun disservizio.



Di seguito il dettaglio della distribuzione idrica nelle zone servite dai serbatoi Montelungo e Caposoprano:



Serbatoio Caposoprano10-06 in serata: Caposoprano basso;

11-06 mattina: Fondo Iozza e in serata Caposoprano alto;

12-06 h 24 Caposoprano e a seguire la consueta turnazione.

Serbatoio Montelungo

11-06 accumulo;

12-06 Scavone alto e basso, la sera Manfria;

13-06 Marchitello e a seguire la consueta turnazione.



Per quanto riguarda il Comune di Niscemi, nel quale non si registrano problemi di torbidità dell'acqua, si riporta di seguito il programma della distribuzione idrica:



10-06 Macello basso e Macello alto; la sera Cicero e Poggio Placenti;

11-06 Canale, Cimitero alto, Pitrè; la sera Tripoli Trappeto, Centro, Cimitero basso e Carbone Maugeri;

12-06 Spasimo Forestale, Spasimo Barracuda, Spasimo alto, Gramsci, Centro; la sera Macello basso, Cicero, Poggio Placenti;

13-06 Macello alto, Canale, Cimitero alto, Pitrè; la sera Tripoli Trappeto, Centro, Cimitero basso e Carbone Maugeri;

14-06 Spasimo Forestale, Spasimo alto, Spasimo barracuda, Gramsci, Centro Santi; la sera Macello basso, Cicero, Poggio Placenti.



News Successiva Gela, acqua torbida a Macchitella e Caposoprano: vietato il consumo per usi alimentari

Seguici su

Google News

Resta sempre aggiornato

con le notizie di Seguonews

Ti potrebbero interessare