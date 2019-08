Cronaca 116

Gela, è morto il maresciallo Domenico Genovese: ha comandato la stazione dei carabinieri dal 1978 al 1982

Il sottufficiale in congedo si è spento all'età di 87 anni. Aveva collaborato gratuitamente con la procura di Gela per far fronte alla mancanza di personale

Redazione

31 Agosto 2019 17:28

All'età di 87 anni si è spento il maresciallo dei Carabinieri in congedo, Domenico Genovese, ex comandante della stazione dei carabinieri di Gela dal 1978 al 1982.

Era stato il primo carabiniere volontario a collaborare gratuitamente nei lavori d'ufficio con la Procura di Gela, dopo il protocollo d'intesa firmato dal procuratore capo, Fernando Asaro per i magistrati inquirenti e l'associazione nazionale Carabinieri, per far fronte alla mancanza di personale.I funerali saranno celebrati domani nella chiesa Neo - apostolica , in via Sammartini, alle 10.

