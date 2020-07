Politica 71

Gela e il ricorso al Cga, Greco: "Sono sereno e fiducioso. La magistratura farà il proprio dovere"

Si respira un clima di attesa a Gela per via della sentenza che presto emetterà il Cga sull'esito delle elezioni amministrative

Donata Calabrese

25 Luglio 2020 15:37

A partire dalla prossima settima, il sindaco di Gela Lucio Greco avvierà le trattative con gli alleati per la nomina dell’assessore ai rifiuti, la cui delega attualmente è nelle sue mani dopo le dimissioni dell’assessore Grazia Robilatte e la conseguente uscita dalla giunta del Pd. Ad annunciarlo è stato lo stesso Greco nel corso di una conferenza stampa convocata per annunciare l’impegno assunto dalla Regione per finanziare il progetto del lungomare e dello svincolo Manfria – Roccazzelle, i cui progetti rientrano nella “Patto per il Sud” e i cui fondi rischiavano di perdersi. “Sono aperto al dialogo”, ha detto il sindaco. “La porta rimane aperta anche al Pd”. I riflettori tuttavia sono puntati sulla sentenza del Cga, chiamata a decidere sull’annullamento delle elezioni amministrative dello scorso anno dopo il ricorso presentato dall’avversario di Greco, Giuseppe Spata. “La sentenza – ha spiegato Greco – crea una situazione di incertezza che non giova a nessuno. Sono sereno e fiducioso perché sono certo che la magistratura farà il proprio dovere secondo scienza e coscienza”.

