Salute 525

Gela, due giorni dedicati alla salute: visite specialistiche gratuite grazie agli ambulatori e ai medici dell'Asp

Sarà possibile sottoporsi a visite specialistiche e screening. Coinvolti nel progetto alcune scuole e quattro quartieri

Redazione

29 Giugno 2019 11:49

Commosso avvio della sesta edizione di Quartieri in Salus oggi a Gela. La preside prof.ssa Marchisciana ha ricordato la giovane Tiziana mamma di due bimbi recentemente scomparsa a causa delle conseguenze riportate nel rogo del mercato della cittadina. Dopo il minuto di silenzio ed il saluto della direzione dell’Asp nissena al completo, del Sindaco di Gela Lucio Greco, dell’assessore alla salute Nadia Gnoffo, dei rappresentati dei medici di medicina generale e dei pediatri, dei professionisti ASP e dei Comitati consultivi aziendali, gli oltre trecento bambini assistiti dagli animatori del Grest, dai genitori e dagli operatori sanitari sono stati accompagnati negli ambulatori per sottoporsi alle visite gratuite grazie alla presenza dei professionisti sanitari degli ambulatori ASP coordinati dalla dott.ssa Ristagno che fino a stasera forniranno alla popolazione dei quattro quartieri di Gela (Settefarine, Poggioblasco, Albani Roccella, Zona Margi) visite specialistiche gratuite presso i locali della Chiesa di San Sebastiano in via Renda n. 72. Gremiti i banchetti delle prenotazioni fin dalle 09.00 di mattina.Tra le prestazioni offerte grazie al trasferimento degli ambulatori ASP che saranno coordinati dalla dott.ssa Oriana Ristagno, visite cardiologiche, odontoiatriche, ortopediche, ortottisti che, dermatologiche, pneumologiche. Sarà inoltre possibile sottoporsi allo screening, uro andrologico, della menopausa e della tiroide ed effettuare esami ecografici. Presente anche un ambulatorio infermieristico per la rilevazione dei principali indicatori di salute e la promozione di interventi di educazione alla salute, un’area dedicata al BLSD, alle manovre salvavita pediatriche e alla disostruzione delle vie aeree, il banchetto per la promozione donazione degli organi e delle vaccinazioni.

L’auspicio degli Enti organizzatori è quello di confermare il successo ottenuto nelle precedenti edizioni di Quartieri in Salus grazie alle quali è stato possibile prestare oltre 3.100 visite specialistiche gratuite con particolare attenzione alle fasce più fragili della popolazione, incontrare centinaia di alunni delle Scuole di ogni ordine e grado per promuovere l’adozione di corretti stili di vita, effettuare interventi di educazione alla salute, supportare genitori ed insegnanti e contribuire alla prevenzione del disagio psico-sociale in infanzia e adolescenza.







Commosso avvio della sesta edizione di Quartieri in Salus oggi a Gela. La preside prof.ssa Marchisciana ha ricordato la giovane Tiziana mamma di due bimbi recentemente scomparsa a causa delle conseguenze riportate nel rogo del mercato della cittadina. Dopo il minuto di silenzio ed il saluto della direzione dell’Asp nissena al completo, del Sindaco di Gela Lucio Greco, dell’assessore alla salute Nadia Gnoffo, dei rappresentati dei medici di medicina generale e dei pediatri, dei professionisti ASP e dei Comitati consultivi aziendali, gli oltre trecento bambini assistiti dagli animatori del Grest, dai genitori e dagli operatori sanitari sono stati accompagnati negli ambulatori per sottoporsi alle visite gratuite grazie alla presenza dei professionisti sanitari degli ambulatori ASP coordinati dalla dott.ssa Ristagno che fino a stasera forniranno alla popolazione dei quattro quartieri di Gela (Settefarine, Poggioblasco, Albani Roccella, Zona Margi) visite specialistiche gratuite presso i locali della Chiesa di San Sebastiano in via Renda n. 72. Gremiti i banchetti delle prenotazioni fin dalle 09.00 di mattina.Tra le prestazioni offerte grazie al trasferimento degli ambulatori ASP che saranno coordinati dalla dott.ssa Oriana Ristagno, visite cardiologiche, odontoiatriche, ortopediche, ortottisti che, dermatologiche, pneumologiche. Sarà inoltre possibile sottoporsi allo screening, uro andrologico, della menopausa e della tiroide ed effettuare esami ecografici. Presente anche un ambulatorio infermieristico per la rilevazione dei principali indicatori di salute e la promozione di interventi di educazione alla salute, un’area dedicata al BLSD, alle manovre salvavita pediatriche e alla disostruzione delle vie aeree, il banchetto per la promozione donazione degli organi e delle vaccinazioni.

L’auspicio degli Enti organizzatori è quello di confermare il successo ottenuto nelle precedenti edizioni di Quartieri in Salus grazie alle quali è stato possibile prestare oltre 3.100 visite specialistiche gratuite con particolare attenzione alle fasce più fragili della popolazione, incontrare centinaia di alunni delle Scuole di ogni ordine e grado per promuovere l’adozione di corretti stili di vita, effettuare interventi di educazione alla salute, supportare genitori ed insegnanti e contribuire alla prevenzione del disagio psico-sociale in infanzia e adolescenza.







News Successiva Visite specialistiche gratuite, fa tappa a Gela "Quartieri in Salus": gli ambulatori dell'Asp nelle zone periferiche della città

Seguici su

Google News

Resta sempre aggiornato

con le notizie di Seguonews