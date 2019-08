Cronaca 245

Gela, due auto incendiate nella notte e distrutte dalle fiamme. Appartenevano a due casalinghe

Sul posto i vigili del fuoco che hanno domato entrambi gli incendi di natura dolosa. Sui due casi indagano carabinieri e polizia

Rita Cinardi

31 Agosto 2019 08:27

Due macchine in fiamme nella notte a Gela. La prima, una Chevrolet di proprietà di una casalinga, in via Area Pacis, è rimasta completamente distrutta dalle fiamme. Stessa cosa per quanto riguarda la seconda auto,una Fiat Punto, anche questa di proprietà di una casalinga, che si trovava posteggiata in via Amantea. Sul posto i vigili del fuoco che hanno domato entrambi gli incendi di natura dolosa. Sui due casi indagano carabinieri e polizia.



