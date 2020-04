Cronaca 91

Gela, droga in piazzetta: 11 ragazzi multati per le norme Coronavirus e 8 segnalati come assuntori di stupefacenti

I carabinieri di Gela hanno sorpreso un gruppo di ragazzi assembrati in una piazzetta, per consumare alcune dosi di marijuana

Redazione

23 Aprile 2020 12:03

Nella serata di ieri, i Carabinieri del Nucleo Radiomobile del Reparto Territoriale sono riusciti a cogliere in flagrante 11 giovani gelesi che, non curanti delle misure adottate dal Governo per contrastare il diffondersi del contagio da coronavirus, senza indossare alcun dispositivo di protezione individuale, si erano riuniti in assembramento nella piazzetta di un rione periferico, per trascorrere in compagnia qualche ora e per consumare insieme della sostanza stupefacente.Sul posto i Carabinieri hanno rinvenuto circa 5 dosi di marijuana delle quali il gruppetto aveva cercato di disfarsi alla vista delle pattuglie.

Tutti dovranno pagare una multa di 400 euro per la violazione delle norme anti contagio, mentre 8 di loro sono stati anche segnalati alla Prefettura di Caltanissetta quali assuntori di sostanze stupefacenti.



