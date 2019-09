Attualita 396

Gela, dopo l'ennesimo attentato il sindaco di Gela al bar Lory: "Lo Stato vince sempre"

Il bar Lory ha subito tre intimidazioni in meno di un anno. Il sindaco ha esortato i titolari a non mollare e ad andare avanti

30 Settembre 2019 14:20

Il sindaco Lucio Greco stamane si è recato al “bar “Lory” di via Palazzi, “bersaglio” la settimana scorsa, di due attentati incendiari compiuti ad opera di ignoti criminali. Ai titolari il primo cittadino ha voluto portare la sua solidarietà e quella dell’intera città, a conferma del fatto che l’amministrazione comunale è vicina alle attività ed agli operatori economici che, con il loro onesto lavoro, vogliono fare ripartire Gela nel segno della

legalità.

“La politica deve fare la propria parte fino in fondo nella battaglia per la legalità in un territorio martoriato come il nostro da una criminalità diffusa che non demorde. Lo Stato vince sempre – tuona il

sindaco Greco – l’amministrazione comunale e la politica tutta devono essere vicini a chi lavora, produce e si sacrifica nel rispetto per andare avanti e migliorare le condizioni socio-economiche del nostro

territorio. Non permetteremo a nessuno di impedire le vie dello sviluppo con atti intimidatori di qualsiasi natura. Noi no indietreggeremo di un solo millimetro, in questa battaglia siamo e saremo sempre vicini, non

solo agli operatori economici, ma anche alle forze dell’ordine ed alla Magistratura – che ringrazio per il lavoro e l’impegno profusi nella nostra città – perché la legalità vince sempre”.

Emozionato per la vicinanza manifestata dal primo cittadino, il titolare del “bar Lory” colpito dal crimine, ha espresso la voglia di andare avanti. “Ce la dobbiamo fare – ha detto – dobbiamo rialzarci ed andare avanti”.

