Gela, donna travolta da un'auto in via Venezia: trasportata in gravi condizioni in ospedale

Il giovane alla guida invece, una volta visto cosa era accaduto, avrebbe avuto un lieve mancamento

09 Dicembre 2019 21:21

Sarebbe in gravi condizioni una donna di Gela travolta in serata da un'auto mentre percorreva a piedi la via Venezia. La donna, A.C. le iniziali, 46 anni, è stata investita da una Fiat Punto a bordo della quale viaggiava un giovane di 36 anni. Sul posto sono intervenuti gli operatori del 118 e i carabinieri della sezione Radiomobile, oltre che i vigili del fuoco. La donna è stata trasportata in codice rosso al pronto soccorso dell'ospedale Vittorio Emanuele. Gravi i traumi che avrebbe riportato nell'urto. I vigili de fuoco, infatti, avrebbero avuto non poche difficoltà a disincastrarla da sotto l'auto. Il giovane invece, una volta visto cosa era accaduto, avrebbe avuto un lieve mancamento.

