Gela, donna muore per emorragia cerebrale: espiantati gli organi per un trapianto in Emilia

La vittima è una donna di 80 anni che da alcuni giorni era ricoverata al reparto di rianimazione. Tutto è stato possibile grazie alla collaborazione tra i medici gelesi e quelli del Sant'Elia

Redazione

09 Maggio 2020 09:59

Donati organi a Gela per un trapianto in Emilia Romagna. Ieri notte sono stati espiantati da una donna di 80 anni dichiarata clinicamente morta a causa di un’emorragia cerebrale.La pensionata si trovava da alcuni giorni monitorata nel reparto di Rianimazione diretto da Salvo Damante. Sono stati i parenti a decidere di procedere con il prelievo degli organi. Un gesto di generosità da parte della famiglia per aiutare altre persone in attesa del trapianto.

È stato quindi organizzato, attraverso il centro regionale trapianti della Sicilia il lungo tragitto verso l’Emilia Romagna. Quello della scorsa notte è il primo prelievo di organi che si registra in provincia di Caltanissetta dall’inizio dell’anno. L’operazione di espianto è stata possibile grazie ad un lavoro sinergico tra i medici gelesi e l’equipe di Neurologia dell’ospedale Sant'Elia di Caltanissetta.





