Attualita 242

Gela, domani riprende la raccolta dell'organico. L'emergenza però non è cessata

Il Comune di Gela sta lavorando su due diverse direttrici: realizzare un proprio impianto di compostaggio e sulla modifica dell’impianto Tmb

Redazione

23 Gennaio 2020 13:28

Domani venerdì, la frazione organica sarà regolarmente raccolta. Lo hanno confermato il sindaco Lucio Greco e l’assessore all’Ambiente Grazia Robilatte, di ritorno da un vertice a Palermo con gli altri sindaci della Srr 4 ed il dirigente Salvo Cocina. La frazione umida sarà smaltita nelle discariche dell’Ato Cl2.L’emergenza non è però ancora cessata. Il Comune di Gela sta lavorando su due diverse direttrici: realizzare un proprio impianto di compostaggio e sulla modifica dell’impianto Tmb per consentire lo smaltimento anche dell’organico.

L’assessore Robilatte ha tenuto a ringraziare i cittadini per l’alto senso civico dimostrato nei giorni scorsi nel tenere a casa la frazione umida, lasciando la città pulita.



Domani venerdì, la frazione organica sarà regolarmente raccolta. Lo hanno confermato il sindaco Lucio Greco e l’assessore all’Ambiente Grazia Robilatte, di ritorno da un vertice a Palermo con gli altri sindaci della Srr 4 ed il dirigente Salvo Cocina. La frazione umida sarà smaltita nelle discariche dell’Ato Cl2.L’emergenza non è però ancora cessata. Il Comune di Gela sta lavorando su due diverse direttrici: realizzare un proprio impianto di compostaggio e sulla modifica dell’impianto Tmb per consentire lo smaltimento anche dell’organico.

L’assessore Robilatte ha tenuto a ringraziare i cittadini per l’alto senso civico dimostrato nei giorni scorsi nel tenere a casa la frazione umida, lasciando la città pulita.



News Successiva Gela, dopo cinque mesi dall'inizio dell'anno scolastico parte la refezione. Cgil: "Fascia di reddito da abbassare"

Seguici su

Google News

Resta sempre aggiornato

con le notizie di Seguonews

Ti potrebbero interessare