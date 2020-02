Salute 92

Disturbi specifici dell'apprendimento, nasce a Gela uno sportello di consulenza gratuita

L'’inaugurazione dello sportello sarà domani, giovedì 6 febbraio alle 10 all’Istituto Tecnico Tecnologico Emanuele Morselli

Redazione

05 Febbraio 2020 12:17

La sezione di Associazione Italiana Dislessia di Caltanissetta attiverà uno sportello di consulenza gratuita dedicato ai Disturbi dell'Apprendimento, a partire da lunedì 10 febbraio 2020, presso l’Istituto Tecnico Tecnologico Emanuele Morselli in via Pitagora e all’I.C. Don L. Milani.

Il servizio sarà a disposizione di famiglie, studenti e insegnanti di tutto il territorio e fungerà da supporto nell'affrontare l'iter diagnostico, la comprensione e l'accettazione della certificazione, la stesura e applicazione dei piani didattici personalizzati, la scelta degli strumenti compensativi, l'orientamento scolastico o lavorativo. Inoltre, lo sportello ha l’intento di agevolare la collaborazione tra insegnanti, studenti e famiglie con l'obiettivo di favorire il successo scolastico dei ragazzi con DSA nella prospettiva della loro piena realizzazione personale.

Lo sportello sarà diretto dalla Socia AID, Dott.ssa Alice Aldisio, laureata in psicologia.

A cadenza settimanale, lo sportello sarà attivo lunedì dalle 11:30 alle 12:30 e mercoledì dalle 18:30 alle 19:30 presso l’Istituto Tecnico Tecnologico Emanuele Morselli, in via Pitagora. Un secondo sportello sarà attivo all’I.C. Don L. Milani nel presso direzionale e amministrativo, giovedì dalle 10:00 alle 12:00 e nel plesso Nicholas Green, in Via Tiziano, il mercoledì mattina dalle 10:00 alle 12:00.

AID: Associazione Italiana Dislessia

AID - Associazione Italiana Dislessia - nasce con la volontà di fare crescere la consapevolezza e la sensibilità verso il disturbo della dislessia evolutiva, che in Italia si stima riguardi circa 2.000.000 persone. L’Associazione conta oltre 18.000 soci e 98 sezioni attive distribuite su tutto il territorio nazionale. AID lavora per approfondire la conoscenza dei DSA e promuovere la ricerca, accrescere gli strumenti e migliorare le metodologie nella scuola, affrontare e risolvere le problematiche sociali legate ai DSA. L’Associazione è aperta ai genitori e familiari di bambini dislessici, ai dislessici adulti, agli insegnanti e ai tecnici (logopedisti, psicologi, medici).



