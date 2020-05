Salute 247

Gela, disagi nella distribuzione idrica in alcuni quartieri. Caltaqua: "E' tutto regolare"

Caltaqua evidenzia che nei giorni scorso l'Enel ha interrotto la fornitura di energia elettrica alla centrale di sollevamento che approvvigiona Spinasanta ma tutto è tornato regolare

Redazione

04 Maggio 2020 17:12

A seguito di alcune segnalazioni pubblicate sugli organi di stampa circa disservizi in alcune zone del comune di Gela, Caltaqua fa presente che nei giorni scorsi ENEL ha interrotto la fornitura di energia elettrica alla centrale di sollevamento del potabilizzatore gestito dalla società Siciliacque S.p.A., che approvvigiona il serbatoio Spinasanta e che la distribuzione idrica nelle zone servite dal suddetto serbatoio è tornata regolare già da giorno 1 maggio.Inoltre si rappresenta che a seguito del completamento di parte dei lavori a finanziamento pubblico di sostituzione della rete idrica (ID 103) e di specifiche attività di manutenzione effettuate dai tecnici di Caltaqua, è stata ottimizzata e migliorata la distribuzione idrica nelle seguenti zone:

Distribuzione giornaliera

Scavone alto e basso, Caposoprano alto.

Distribuzione H24

Caposoprano (settore compreso tra la via Palazzi e via Ettore Romagnoli), Zona grattacielo Favitta (settore compreso tra la via Nicolò Paci , via Crispi incrocio via Butera).



Rimane invariata la turnazione nelle altre zone della città:

Distribuzione a giorni alterni ciclica

04.05.2020 Spinasanta bassa, Caposoprano basso, Marchitello;

05.05.2020 Spinasanta alta.

Distribuzione H24

Macchitella, Manfria





