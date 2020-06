Politica 32

Gela. Dimissioni Robilatte, Greco: "E' un allontanamento. Clima di tensione alimentato da una parte dell'opposizione"

Naufraga l'alleanza con il Pd con il primo cittadino che lascia uno spiraglio perchè non si tratterebbe di una frattura insanabile

Redazione

26 Giugno 2020 15:42

Dopo i vari incontri di questi giorni, finalizzati ad una verifica interna e destinati a concludersi martedì con la riunione di tutta la maggioranza, l’assessore Grazia Robilatte ha deciso di rassegnare le dimissioni e il PD è uscito dalla maggioranza.“Nel ringraziare la dr.ssa Robilatte per tutto quello che ha fatto per la città in alcuni settori estremamente delicati e complessi, mi preme sottolineare che quello della giunta ‘arcobaleno’, con la presenza significativa del PD - afferma il sindaco di Gela, Lucio Greco, all’indomani dell’ufficialità della fuoriuscita del partito dalla giunta - sia stato un esperimento entusiasmante e nel quale ho creduto moltissimo. Vorrei che fosse chiaro che alla base di questo allontanamento non ci sono motivi gravi o divergenze insuperabili, non si è registrata una rottura insanabile, ma ci sono state certamente delle incomprensioni, acuite dal clima di incertezza e di tensione che una parte dell’opposizione ha cercato di alimentare con ricorsi che ci hanno legato le mani e hanno messo sotto scacco, bloccandola, un’intera città. Ad ogni modo, - conclude Greco - si va avanti con la determinazione di sempre, con l’obiettivo di risolvere i problemi della città e se in futuro, risolte alcune questioni attualmente in sospeso, ci dovessero essere le condizioni di un riavvicinamento, da parte nostra le porte del dialogo col PD saranno sempre aperte”.



Dopo i vari incontri di questi giorni, finalizzati ad una verifica interna e destinati a concludersi martedì con la riunione di tutta la maggioranza, l’assessore Grazia Robilatte ha deciso di rassegnare le dimissioni e il PD è uscito dalla maggioranza.“Nel ringraziare la dr.ssa Robilatte per tutto quello che ha fatto per la città in alcuni settori estremamente delicati e complessi, mi preme sottolineare che quello della giunta ‘arcobaleno’, con la presenza significativa del PD - afferma il sindaco di Gela, Lucio Greco, all’indomani dell’ufficialità della fuoriuscita del partito dalla giunta - sia stato un esperimento entusiasmante e nel quale ho creduto moltissimo. Vorrei che fosse chiaro che alla base di questo allontanamento non ci sono motivi gravi o divergenze insuperabili, non si è registrata una rottura insanabile, ma ci sono state certamente delle incomprensioni, acuite dal clima di incertezza e di tensione che una parte dell’opposizione ha cercato di alimentare con ricorsi che ci hanno legato le mani e hanno messo sotto scacco, bloccandola, un’intera città. Ad ogni modo, - conclude Greco - si va avanti con la determinazione di sempre, con l’obiettivo di risolvere i problemi della città e se in futuro, risolte alcune questioni attualmente in sospeso, ci dovessero essere le condizioni di un riavvicinamento, da parte nostra le porte del dialogo col PD saranno sempre aperte”.



News Successiva Gela, l'assessore Robilatte si è dimessa. Di Cristina (Pd): "A noi le poltrone non interessano"

Seguici su

Google News

Resta sempre aggiornato

con le notizie di Seguonews

Ti potrebbero interessare