"Gela digitale", approvati altri due progetti nell'ambito di Agenda Urbana: il Comune riorganizzerà servizi e atti

Al momento sono cinque i progetti approvati e presentati all'autorità urbana, il comune di Gela mette in cantiere interventi di modernizzazione della città per oltre 6 milioni e mezzo di euro

15 Luglio 2020 20:44

La giunta municipale di Gela ha approvato altri due progetti nell'ambito di Agenda Urbana Gela – Vittoria PO FESR 2014-2020. I primi tre, lo ricordiamo, riguardavano l’efficientamento energetico dei plessi Don Milani e Quasimodo e della pubblica illuminazione di una parte dell’abitato a nord, vale a dire i quartieri Settefarine, Stazione, Giardinelli e villaggio Aldisio. Alla presenza del segretario generale, dr.ssa Giovanna Divono, sono stati approvati i progetti “Gela digitale” finalizzati alla riorganizzazione digitale del Comune, di tutti i processi amministrativi e dei servizi a cittadini e imprese, e delle banche dati. Per il primo saranno stanziati e spesi 360mila euro, per il secondo poco più di un milione.“Grazie a questi due progetti – commenta il vicesindaco Terenziano Di Stefano – il comune si sburocratizza, semplifica le piattaforme digitali e accorcia i tempi delle pratiche, mettendo tutto on line e andando così incontro ai cittadini che possono presentare le loro domande comodamente da casa. Il lavoro da fare è tanto, soprattutto per quel che riguarda la digitalizzazione delle banche dati, ma è un passaggio importante se vogliamo creare un ente moderno ed efficiente”.

Con i cinque progetti fino ad oggi approvati e presentati all'autorità urbana, il comune di Gela mette in cantiere interventi di modernizzazione della città per oltre 6 milioni e mezzo di euro.



