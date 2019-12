Attualita 18

Gela, differenziata: pezzi metallici tra i rifiuti organici. Danneggiato il blocco trasportatore dell'impianto

L'assessore all'Ambiente, Grazia Robilatte, lancia l'ennesimo appello per un corretto modo di differenziare i rifiuti

Redazione

11 Dicembre 2019 15:01

L’assessore all’ambiente Grazia Robilatte ed il settore cui fa

riferimento, anche oggi fanno un appello ai cittadini in merito al

corretto modo di differenziare i rifiuti.

Stamane durante il ciclo di compostaggio sono stati trovati dei pezzi

metallici all’interno dei rifiuti organici i quali hanno provocato il

blocco del nastro trasportatore dell’impianto, causando danneggiamenti

allo stesso.

Ha rilevare tale problematica sono stati gli operatori della ATO CL2 che

immediatamente hanno rappresentato, con materiale fotografico, al

settore di competenza.

Pertanto, l’assessore Robilatte, ancora una volta, esorta i cittadini a

differenziare in modo corretto i rifiuti per evitare ulteriori

difficoltà ad operatori ed impianti, che creano ritardi e disagi non

