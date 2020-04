Attualita 249

Gela, differenziata: il primo maggio salta la raccolta di carta e cartone. L'impianto rimarrà chiuso

L'impianto Ecoface di Ravanusa, convenzionato con il comune di Gela, in occasione della festività rimarrà chiuso

Redazione

29 Aprile 2020 12:39

Salta il turno di carta e cartone l’uno maggio. L’impianto Ecoface di Ravanusa, convenzionato con il Comune per il conferimento della frazione differenziata di carta e cartone, rimarrà chiuso per osservanza del giorno festivo. Pertanto salterà il turno di raccolta previsto per venerdì 1 maggio.

Tutti i cittadini, scusandoci per il disagio, sono invitati a non esibire il rifiuto di carta e cartone previsto da calendario dalle 22 del 30 aprile alle 5 del giorno successivo.

