Cronaca 216

Gela, deve scontare cinque mesi e dieci giorni di pena per il reato di evasione: arrestato dalla polizia

Il 37enne è stato condotto dagli agenti presso la propria abitazione in regime di detenzione domiciliare

Redazione

23 Ottobre 2020 10:23

I poliziotti del Commissariato di pubblica sicurezza di Gela ieri hanno eseguito il provvedimento restrittivo della libertà personale in regime di detenzione domiciliare emesso dalla Procura della Repubblica di Gela nei confronti del trentasettenne gelese Alessandro Cassisi. Lo stesso, condannato dal Tribunale di Gela alla pena di cinque mesi e dieci giorni di reclusione per il reato di evasione, commesso nel dicembre del 2017, dopo la notifica del provvedimento è stato condotto dagli agenti presso la propria abitazione in regime di detenzione domiciliare.

