Cronaca 298

Gela, denunciato un commerciante: nella sua rivendita deteneva un numero di bombole di gas superiore a quello consentito

Al fine di mettere in sicurezza i locali e inventariare le bombole in esubero, sono intervenuti i Vigili del Fuoco. Sequestrate 64 bombole di gas

Redazione

29 Aprile 2020 12:32

poliziotti del Commissariato di pubblica sicurezza hanno denunciato alla Procura della Repubblica di Gela un commerciante perché nella propria rivendita deteneva un numero di bombole di gas superiore a quello consentito dal certificato di prevenzione incendi rilasciato dai Vigili del Fuoco, mettendo in pericolo l’incolumità pubblica. Trattandosi di rivendita e non di deposito, il titolare dell’esercizio è stato denunciato anche per detenzione di materiale infiammabile oltre il consentito. Nel corso dell’ispezione, eseguita ieri dagli agenti della polizia amministrativa, presso la rivendita è stato accertato che il titolare dell’esercizio, seppur in possesso di autorizzazione, all’interno del magazzino deteneva 64 bombole, di diverse misure, piene e semipiene, in più rispetto a quelle consentite. Al fine di mettere in sicurezza i locali e inventariare le bombole in esubero, sono intervenuti i Vigili del Fuoco. Le bombole di gas sono state sequestrate sono state affidate in giudiziale custodia ad altra ditta autorizzata al deposito.

