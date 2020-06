Sport 148

Gela, database delle società sportive per programmare la prossima stagione: istanze entro il 10 luglio

L’assessore allo sport, Cristian Malluzzo, chiama a raccolta i referenti di tutti i club che hanno sede nel territorio comunale

Redazione

24 Giugno 2020 10:45

“Stiamo lavorando alla costituzione di un database di tutte le associazioni sportive gelesi, sia agonistiche che amatoriali, e chiediamo la collaborazione dei referenti di quelle che operano sul territorio per arrivare il prima possibile ad un censimento che ci permetterà di programmare la prossima stagione”. L’assessore allo sport, Cristian Malluzzo, chiama a raccolta i referenti di tutti i club che hanno sede nel territorio comunale e che sono certificate CONI, chiedendo loro di presentare regolare istanza di iscrizione o a mezzo pec, inviando una mail all’indirizzo sport@pec.comune.gela.cl.it., oppure recandosi all’Ufficio Protocollo entro e non oltre il 10 luglio 2020, dopo aver compilato il modulo disponibile all’Ufficio Sport o sul sito del Comune.“L’iscrizione all’albo è importante perché ci servirà a capire quante e quali sono le società effettivamente operative che potranno beneficiare di eventuali contributi economici o di altre agevolazioni e di ottenere il patrocinio del Comune se organizzeranno delle iniziative. Inoltre – continua l’assessore Malluzzo - ci aiuterà a trovare o a confermare le strutture sportive in cui far svolgere la prossima stagione agonistica e gli allenamenti. Entro il prossimo autunno contiamo, inoltre, di riaprire il PalaCossiga e il Vincenzo Presti, pertanto dobbiamo capire in quanti ne vorranno usufruire”.

Alla domanda devono essere allegati una serie di documenti tra cui l’atto costitutivo della società, il certificato di affiliazione per la stagione sportiva in corso, l’attribuzione del codice fiscale, l’elenco degli atleti tesserati e la dichiarazione che attesta se, al momento, si è affidatari o fruitori di impianti sportivi di proprietà comunale.

Per ulteriori informazioni chiamare l’Ufficio Sport al numero 0933 – 906149.



“Stiamo lavorando alla costituzione di un database di tutte le associazioni sportive gelesi, sia agonistiche che amatoriali, e chiediamo la collaborazione dei referenti di quelle che operano sul territorio per arrivare il prima possibile ad un censimento che ci permetterà di programmare la prossima stagione”. L’assessore allo sport, Cristian Malluzzo, chiama a raccolta i referenti di tutti i club che hanno sede nel territorio comunale e che sono certificate CONI, chiedendo loro di presentare regolare istanza di iscrizione o a mezzo pec, inviando una mail all’indirizzo sport@pec.comune.gela.cl.it., oppure recandosi all’Ufficio Protocollo entro e non oltre il 10 luglio 2020, dopo aver compilato il modulo disponibile all’Ufficio Sport o sul sito del Comune.“L’iscrizione all’albo è importante perché ci servirà a capire quante e quali sono le società effettivamente operative che potranno beneficiare di eventuali contributi economici o di altre agevolazioni e di ottenere il patrocinio del Comune se organizzeranno delle iniziative. Inoltre – continua l’assessore Malluzzo - ci aiuterà a trovare o a confermare le strutture sportive in cui far svolgere la prossima stagione agonistica e gli allenamenti. Entro il prossimo autunno contiamo, inoltre, di riaprire il PalaCossiga e il Vincenzo Presti, pertanto dobbiamo capire in quanti ne vorranno usufruire”.

Alla domanda devono essere allegati una serie di documenti tra cui l’atto costitutivo della società, il certificato di affiliazione per la stagione sportiva in corso, l’attribuzione del codice fiscale, l’elenco degli atleti tesserati e la dichiarazione che attesta se, al momento, si è affidatari o fruitori di impianti sportivi di proprietà comunale.

Per ulteriori informazioni chiamare l’Ufficio Sport al numero 0933 – 906149.



News Successiva Ginnastica artistica, tre ori e un argento per le atlete della Gymnastics Club di Gela

Seguici su

Google News

Resta sempre aggiornato

con le notizie di Seguonews

Ti potrebbero interessare