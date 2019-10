Cronaca 129

Gela, danneggiato un campo di calcio inaugurato un mese fa a Settefarine. Giudice: "Non possiamo arrenderci"

Atto di vandalismo in uno dei quartieri più a rischio di Gela e dove è presente una chiesa che aiuta i più giovani

Redazione

15 Ottobre 2019 15:23

"Stanotte la superficialità umana ha danneggiato il campo di calcio a 7 inaugurato un mese fa dal Vescovo Gisana, presso il quartiere Settefarine, a Gela dove è presente una bella Chiesa guidata da Don Giorgio Cilindrello". E' quanto denuncia in una lettera, il segretario generale della Cgil Ignazio Giudice il quale aggiunge di aver subito chiamato il sacerdote per "dirgli che bisogna andare avanti, che la comunità pensante non può arrendersi di fronte l'atto vandalico che danneggia decine di giovani che da anni attendevano la realizzazione di un luogo così bello per praticare sport. Don Giorgio non aveva bisogno del mio incoraggiamento, lui è forte di suo, però, magari, la sua comunità ha bisogno della disponibilità umana di tanti cittadini che amano la propria terra e non sono disposti a vederla sfigurare come se fosse normale dato che andare in scooter dentro un campo di calcio è allucinante ed un atto che non può essere trattato come una ragazzata. Incontreremo Don Giorgio venerdì pomeriggio , le nostre braccia a sua disposizione nel cammino di crescita dell'intera comunità, in questo caso del quartiere Settefarine".

