Gela, da ore brucia una parte del litorale: sul posto vigili del fuoco e protezione civile

L'incendio è alimentato dalla presenza di una fitta vegetazione e dalle calde temperature. Il rogo è divampato oggi pomeriggio

Redazione

11 Giugno 2019 21:17

Non è stato ancora spento il rogo di sterpaglie, divampato oggi pomeriggio a Gela fra il lido La Conchiglia e la zona in direzione della raffineria. Il rogo è alimentato dalla presenze di tante erbacce in quella zona e dalle alte temperature. Sul posto stanno operando i vigili del fuoco e la protezione civile. Nella zona interessata dall'incendio, per fortuna non insistono abitazioni.

